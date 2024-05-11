Hamdi Güleç Kamu İhale Kurumu Başkanlığı'na yeniden atandı - Son Dakika
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Hamdi Güleç Kamu İhale Kurumu Başkanlığı'na yeniden atandı

Hamdi Güleç Kamu İhale Kurumu Başkanlığı\'na yeniden atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Hamdi Güleç, Kamu İhale Kurumu başkanlığına yeniden atandı. Kamu İhale Kurumu ikinci başkanlığına ise Mehmet Bıçkıcı getirildi. Kamu İhale Kurumu'na üye olarak atanan isimler ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy oldu.

11.05.2024 03:15
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(ANKARA) - Hamdi Güleç, Kamu İhale Kurumu Başkanlığı'na yeniden atandı. Kamu İhale Kurumu ikinci başkanlığına ise Mehmet Bıçkıcı getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre; Hamdi Güleç, Kamu İhale Kurumu başkanlığına yeniden atandı. Kamu İhale Kurumu ikinci başkanlığına ise Mehmet Bıçkıcı getirildi.

Kamu İhale Kurumu'na üye olarak atanan isimler ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy oldu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hamdi Güleç Kamu İhale Kurumu Başkanlığı'na yeniden atandı - Son Dakika

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