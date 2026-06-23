Hamile Kadın Cinayeti Davasında İlk Duruşma

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Diyarbakır'da 3 aylık hamile Helin Eren'i (19) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Siyabent Şeker'in (20) ilk duruşmasının ardından açıklama yapan aile avukatı Onur Değer, "Hepinizin malumu; Helin'in katledilmesiyle ilgili davada yargılama, bugün Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza mahkemesi tarafından görüldü. Sanık, birinci celsede adil yargılanma ilkeleri doğrultusunda, isteği doğrultusunda duruşmaya katılmak istediğini, SEGBİS ile beyanlarda bulunmak istemediğini söyledi. Mahkeme de bu talebi kabul etti. Tabii, sanığın daha önceden malumunuzdur ki cinayeti işlediğini ikrarı mevcuttur dosyada. Bizce; dosyada hiç şüphesiz sanığın 3 aylık hamile olan eşine karşı tasarlayarak ve eziyet çektirerek cinayeti işlediğini ve mahkemenin hiçbir şekilde ceza indirimi olmaksızın üst hadden cezalandırılacağını, kuvvet ve muhtemel olarak öngörüyoruz. Bu kapsamda duruşma, eksik nüshaların giderilmesi ve sanığın da beyanlarının alınması için 29 Eylül'e ertelenmiştir" dedi.

Seyfettin EKEN-Selim KAYA/DİYARBAKIR,