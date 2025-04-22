Hamile Kadın Cinayetinde Koca Tutuklandı

Kastamonu'da bir evde cesedi bulunan hamile kadının gözaltına alınan kocası tutuklandı.

Bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen Elif C'nin (23) gözaltına alınan eşi B.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adliye çıkışında bir basın mensubunun "Eşinizi siz mi öldürdünüz?" sorusuna B.C, "Hayır abi, ben yapmadım, çıkacak yakında." karşılığını verdi.

Zanlının, 1,5 yaşındaki çocuğuyla yaklaşık 10 gün önce bıçaklanarak öldürülen eşinin cesediyle aynı evde kaldığı öğrenildi.

Arnavutoğlu Caddesi'ndeki bir binada dün, kötü koku geldiğinin bildirilmesi üzerine eve giren polis ekipleri, Elif C'nin bıçaklanarak öldürüldüğü, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise kadının hamile olduğu tespit edilmişti. Kadının eşi B.C. gözaltı alınmış, 1,5 yaşındaki çocukları ise koruma altına alınmıştı.