Hamile Kadın Helikopterle Hastaneye Ulaştırıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, askeri helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
İlçenin Altınsu köyünde rahatsızlanan N.O'nun yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Kara yoluyla nakli uygun görülmeyen kadın, bölgeye yönlendirilen askeri helikopterle Fatih Kışlası'na getirildi.
Sağlık ekipleri tarafından güvenlik güçlerinin desteğiyle ambulansa taşınan N.O, Hakkari Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.
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