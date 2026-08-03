Hamile Kadın Paniğe Kapılıp Düşüp Can Verdi

BURSA'da Sudan uyruklu 7 aylık hamile Ekram Hassan'ın (35), eşi Ferdi S. (37) ile tartıştıktan sonra korkup, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden karşı binanın balkonuna atlamak isterken düşüp, hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Durmuş Sokak'ta meydana geldi. Sudan uyruklu Ekram Hassan, oturdukları 4'üncü kattaki dairenin penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi 7 aylık hamile olan Ekram Hassan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'O BENİM GURBET KUŞUMDU'

Ekram Hassan'ın cansız bedeni otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hassan'ın olay yerine gelen kayınvalidesi, "Ben seni gelinim diye değil, kızım diye sevdim. O benim gurbet kuşumdu. Sudan gibi yerlerden geldi o" diyerek gözyaşı döktü.

KARŞI BİNANIN BALKONUNA ATLAMAK İSTEMİŞ

Olayın ardından Hassan'ın 2023 yılında Sudan'da tanışıp evlendiği Ferdi S., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Yapılan araştırma ve incelemede Sudan uyruklu Ekram Hassan'ın, marangoz eşi Ferdi S. ile tartıştığı, bu sırada paniğe kapıldığı, kendisini korumak için 4'üncü kattaki evinin penceresinden karşı apartmandaki dairenin balkonuna atlamak isterken düştüğü belirlendi.

'İNTİHARA YÖNLENDİRME' SUÇLAMASI

Emniyetteki işlemleri süren Ferdi S.'ye, 'İntihara yönlendirme' suçlaması yönetilirken, olay sırasında çiftin 3 yaşındaki kızlarının da evde olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.