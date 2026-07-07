Hamile Kadın Saldırıya Uğradı

BATMAN'da eski eşi A.K.'nin (34) tabancayla ateş açtığı otomobilde bulunan 32 haftalık hamile Y.K. (26) yaralandı. Hastanede tedaviye alınan Y.K.'nin bebeği hayatını kaybederken, şüpheli A.K.'nin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi. Y.K., dini nikahla birlikte yaşadığı A.R.S. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken, eski eşi A.K.'nin silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Y.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 32 haftalık hamile olan Y.K.'nin bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.K.'nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından Siirt'e kaçtığı tespit edilen A.K.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.