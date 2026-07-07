Hamile Kadını Yaralayan Şüphelinin Aracı Bulundu

ŞÜPHELİNİN ARACI TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU
Batman'da tabancayla ateş açtığı otomobilde bulunan eski eşi 32 haftalık hamile Y.K.'yi yaralayıp Siirt'e kaçan A.K.'nin aracı, Siirt'in Kurtalan ilçesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Akif ÖZALP- Bayram AYHAN/ SİİRT,
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