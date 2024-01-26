HAMZA DAĞ BAŞKA HİÇBİR AŞK YOK SADECE İZMİR

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında muhtarlarla bir araya gelen AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 12 yıl boyunca milletvekilliği dönemimde, 'Bizde başka bir aşk yok sadece İzmir' dedik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda da artık bizde 'Başka hiçbir aşk yok sadece İzmir' diyeceğiz, sadece İzmir için çalışacağız, sadece İzmir'i konuşacağız, düşüneceğiz, sadece İzmir için gecemizi gündüzümüze katacağız dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmaları kapsamında Karbağlar ilçesindeydi. Karabağlar'da muhtarlarla bir araya gelen Dağ seçime yönelik yaptığı açıklamada, 12 yıl boyunca milletvekilliği dönemimde, 'Bizde başka bir aşk yok sadece İzmir' dedik. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Büyükşehir belediye başkanı olduğumuzda da artık bizde başka hiçbir aşk yok sadece İzmir diyeceğiz, sadece İzmir için çalışacağız, sadece İzmir'i konuşacağız, düşüneceğiz, sadece İzmir için gecemizi gündüzümüze katacağız inşallah. 1 Nisan sabahı Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, bu şehirde yaşayan insanımızın tamamı kazanacak, tamamı mutlu olacak. 4,5 milyon hemşerimizle beraber yol yürümeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN MUHTARLARIN CEP TELEFONLARI BİZZAT BENİM CEP TELEFONUMDA OLACAK'

Konuşmasında muhtarlara hitap eden Dağ, Devlet yönetiminin vatandaşa temas eden en alt noktasında görev yapan insanlarsınız ve sizlerle ilk defa bir araya gelmiyoruz. Bugüne kadar defalarca bir araya geldik. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlamasıyla birlikte muhtarlığın hem gücünün artmaya başladığını hem de muhtarların talep ve isteklerinin yerine gelmeye başladığını gördük. İzmirimizde bin 300'e yakın muhtarımızın telefonunu kendi telefonuma kaydettim. Muhtarlarımız bizi aradıklarında o anda ulaşamasa bile mutlaka geri dönüş sağladık. Şimdi de 1 Nisan'dan sonra şundan çok net bir şekilde emin olun ki; bu evladınız büyükşehir belediye başkanı olduğunda, bu şehrin şehr-i emini olduğunda, bütün muhtarların cep telefonları bizzat benim cep telefonumda olacak. Belki o anda cevap veremeyeceğim ama mutlaka ya kendim ya arkadaşlarım geri dönüş yapacak. Mahallelerinizin sorunlarını ilk elden bu kardeşinize ulaştırma imkanı bulacaksınız dedi.

'4'ÜNCÜ FAZIN HAREKETE GEÇMESİ İÇİN KREDİYİ ÇIKARTTIK'

İzmir'in sokaklarında büyüdüğünü dile getiren Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü Bu şehrin her yerinde bir izimiz, eserimiz oldu. Üniversite yıllarımız, meslek hayatımız bu şehirde geçti. 4 dönem sizlerin desteğiyle milletvekili olma şerefi bize nail oldu. 30 tane ilçemizin her mahallesine ulaşan bir süreç yaşadık. Durmadık, sürekli yürüdük, koştuk. Bu şehirde bize talep ve istek olarak ne geldiyse elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bu sadece bize oy veren, AK Partili ve MHP'li dostlarımızın değil, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden de ilçe belediyelerinden de bir talep geldiğinde, o talep makul, mantıklı bir çerçevedeyse sonuna kadar peşinden koştuk. Bunların en barizi hemen yan tarafımızda Yeşillik Caddesi'dir. Yeşillik Caddesi Konak Tüneli'nden dolayı karayolları ağına alınmıştı. Büyükşehir belediye başkanımız 2019'da seçildikten sonra bunun büyükşehir ağına alınmasını talep etti. Bunun onayını 2019 haziranında Ulaştırma Bakanlığı'ndan çıkarttık. Buca Metrosu'nu yatırım programına alınması ve bu sayede daha uygun kredi talep edilmesi üzerine, hızlıca Buca Metrosu'nun yatırım programına alınmasının takipçisi olduk. Narlıdere Metrosu bitmedi. Hala bitmedi. Demek ki içeride kaynak tükendi. Büyükşehir belediyesinin borçlanma talebi oldu ve biz o talebi yerine getirdik. Koku sorunu gündemdeyken büyükşehir belediyesi Çiğli 4'üncü fazının harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Biz 4'üncü fazın harekete geçmesi için krediyi çıkarttık.

'MEZARLIKLAR MESELESİ ŞEHRİN EN ÖNEMLİ GÜNDEMLERİNDEN BİRİ'

Mezarlıklar meselesinin İzmir'in en önemli gündemlerinden birisi olduğunu ifade eden Dağ, Neredeyse bir yakınınız vefat ettiğinde artık Ödemiş'e, Bergama'ya defnedilir noktada. Biz bu konuyu uzun süredir bizzat takip ediyoruz. Büyükşehir belediyesi sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bir yazı yazdı. Yazı yazmak değil, işin peşini bırakmamak, takip etmek gerekir. Biz de o yazıdan haberdar olduk. Bizzat takip edip, Seferihisar'daki Milli Emlak'a ait arazinin mezarlık yapılması noktasında büyükşehir belediyesi tahsisini geçen ay yaptırdık. Mezarlık hem hepimize soğuk geliyor hem de bir ihtiyaç. Bu ihtiyacı da büyükşehir belediyesinin hayata geçirmesi gerekiyor diye konuştu.