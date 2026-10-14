Hamzabeyli'de tır kuyruğu 20 kilometreye ulaştı, sürücüler randevulu sistem istiyor - Son Dakika
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Hamzabeyli'de tır kuyruğu 20 kilometreye ulaştı, sürücüler randevulu sistem istiyor

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Hamzabeyli\'de tır kuyruğu 20 kilometreye ulaştı, sürücüler randevulu sistem istiyor
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Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle yoğunluk Hamzabeyli'ye kaydı; tır kuyruğu 20 kilometreye ulaştı. Sürücüler tuvalet ve yiyecek sıkıntısı çekiyor, randevulu sistem istiyor; bir sürücü 9 Ekim'den bu yana beklediğini söyledi.

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkmak üzere bekleyen tır sürücüleri 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Bulgaristan'ın Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'ndaki yenileme çalışmaları nedeniyle Kapıkule'nin yoğunluğunun kaydığı Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda oluşan tır kuyruğu sürüyor.

Kapıkule'nin karşısındaki Kapitan Andrevo Sınır Kapısı'nda yürütülen çalışmalar nedeniyle bu güzergahı kullanamayan tır sürücüleri, yurt dışına çıkış için Hamzabeyli'ye yöneliyor.

Hamzabeyli'deki yoğunluğun artması ve Bulgaristan tarafındaki işlemlerin talebi karşılayamaması nedeniyle tır kuyruğu 20 kilometreye ulaştı.

Hırvatistan'a yük taşıyan tır şoförü Doğan Öztürk, AA muhabirine, tır şoförlerinin uzun süredir kuyrukta beklediğini söyledi.

Bulgaristan tarafındaki çalışma nedeniyle Hamzabeyli'den geçtiğini belirten Öztürk, "Yoğunluk sürüyor ve bu nedenle çeşitli sıkıntılar çekiyoruz. Sırada en çok tuvalet sıkıntısı çekiyoruz." dedi.

Öztürk, sınır kapısından geçişlerin randevulu sistemle yapılmasını istediklerini kaydetti.

Romanya'ya yük taşıyan tır sürücüsü Sevgi Şentürk de 9 Ekim'den bu yana sırada beklediğini anlattı.

Tuvalet ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini ifade eden Şentürk, "Kuyrukta gece düzensiz göçmenler brandayı kesip dorseye biner diye uyuyamıyoruz. Bulgaristan tarafında çalışma sürdüğü sürece bu yoğunluk devam edecek, bununla ilgili önlemler alınmalıdır" diye konuştu.

Kaynak: AA
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