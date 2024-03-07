Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki Tır Parkı Genişletiliyor - Son Dakika
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Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki Tır Parkı Genişletiliyor

Hamzabeyli Gümrük Kapısı\'ndaki Tır Parkı Genişletiliyor

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bulunan tır parkının kapasitesi 1450 tıra çıkartılıyor. Tır parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 750 tır kapasiteli parka ilave 700 araçlık alan için altyapı çalışmaları tamamlandı. Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak. Edirne Valisi Yunus Sezer, tır parkındaki genişletme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını belirtti ve mevcut tır parkının genişletilerek sorunun çözüleceğini ifade etti. Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ve yaklaşık 15 gün içerisinde ilave tır parkının hizmete açılacağı bildirildi.

07.03.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda bulunan tır parkının kapasitesi 1450 tıra çıkartılıyor.

Tır parkının genişletilmesi için başlatılan çalışmalarda sona gelindi. 750 tır kapasiteli parka ilave 700 araçlık alan için altyapı çalışmaları tamamlandı.

Üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla gümrükten geçiş için bekleyen tır sürücülerine daha konforlu bir alan sunulacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tır parkındaki genişletme çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını söyledi.

Tır trafiğinde yaşanan artışa bağlı olarak gümrük kapısında zaman zaman kuyrukların yaşandığını belirten Vali Sezer, mevcut tır parkının genişletilerek sorunun çözüleceğini ifade etti.

Çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda özellikle bu ay tır trafiğinde yoğun bir artış yaşandı oradaki parkın biraz da yetersiz olması tır kuyruklarına sebebiyet veriyor. İlave tır parkının yapımıyla ilgili çalışmalar hızlandı yaklaşık 700 tırın daha yer alacağı bir alan daha hazırlanacak.

Şu anda altyapısı bitti ama üstyapı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 15 gün içerisinde orayı bitireceğiz. Araç ve yolcu trafiği artıyor. Her yıl üzerine yüzde 15 koyarak devam ediyor. Üretimimiz ve ihracatımızdaki dinamizm gümrük kapılarına da yansımış durumda."

Kaynak: AA

Bulgaristan, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndaki Tır Parkı Genişletiliyor - Son Dakika

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