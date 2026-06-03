Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu Açıklaması

03.06.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akif Hamzaçebi, Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında görev almadığını ve birlik vurgusu yaptı.

(ANKARA) - Eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, "'Seçilen kişiler arınma amacıyla bağdaşmıyor' diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olmayı reddettiği" iddiasının gerçek dışı olduğunu belirterek, "MYK'da görev kabul etmedim. Bunun gerekçelerini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade etmiştim. Öte yandan ben CHP'de birlik bütünlükten yanayım. Ayrışma bölünme sadece CHP'ye değil Türkiye'nin geleceğine zarar verir. Her türlü mücadele parti içinde verilmelidir" dedi.

Eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, sosyal medya hesabından "Seçilen kişiler arınma amacıyla bağdaşmıyor diyerek Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olmayı reddetti" başlıklı habere ilişkin açıklama yaptı. Hamzaçebi, şunları kaydetti:

"Gazeteci İsmail Saymaz'a atfen benim için 'Seçilen kişiler arınma amacıyla bağdaşmıyor diyerek Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında olmayı reddetti' şeklinde bir haberin sosyal medyada dolaşımda olduğunu gördüm. Benim İsmail Saymaz'la bir görüşmem olmamıştır. Kendisiyle bir kaç yıldır hiçbir temasım da yoktur. MYK üyelerini töhmet altında bırakan bu haber gerçek dışıdır. Ayrıca haberde bir mantık hatası var, 'MYK üyeleri belli olmadan belli olmuş gibi nasıl reddetmişim ki?' Evet MYK'da görev kabul etmedim. Bunun gerekçelerini Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ifade etmiştim. Öte yandan ben CHP'de birlik bütünlükten yanayım. Ayrışma bölünme sadece CHP'ye değil Türkiye'nin geleceğine zarar verir. Her türlü mücadele Parti içinde verilmelidir. Bugüne kadar ki siyasi duruşum böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır."

Kaynak: ANKA

Merkez Yürütme Kurulu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede ara seçimler yapılacak
Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından ’cara peyniri’ çıkardı Herkes altın aradığını sandı, o toprağın altından 'cara peyniri' çıkardı
Beyoğlu’nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı Beyoğlu'nda aracına turisti aldıktan sonra taksimetreyi açmayan şoför tutuklandı
Günler sonra ortaya çıktı Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş Günler sonra ortaya çıktı! Maç bitince sokaklar savaş alanına dönmüş
Küçükçekmece’de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Küçükçekmece'de çekiciyle taşıdığı iş makinesinin altında kalan sürücü öldü
Yunanistan, Kerpe Adası’nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti Yunanistan, Kerpe Adası'nda su sıkıntısı ihtimaline karşı OHAL ilan etti

14:54
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
20 yıllık faili meçhul dosya aydınlatıldı! Gülcan Yazıcı cinayetinde sır perdesi aralanıyor
14:49
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye’ye iade edilecek
Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, Türkiye'ye iade edilecek
14:31
Aziz Yıldırım Tedesco’yu fena bombaladı
Aziz Yıldırım Tedesco'yu fena bombaladı
14:23
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak
14:05
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
Emekli polis para isteyen oğlunu öldürdü, cesedinin başında ekipleri bekledi
13:46
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto Konuşmasını tamamlayamadı
İsrailli diplomata Bakan Işıkhan ve Türk heyetinden protesto! Konuşmasını tamamlayamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 15:15:01. #7.13#
SON DAKİKA: Hamzaçebi'den Kılıçdaroğlu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.