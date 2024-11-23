İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bir hastane yakınına düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli hayatını kaybetti.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Han Yunus'taki Emel Hastanesi yakınlarını bombaladı.
Saldırıda, 3 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.
Görgü tanıkları, Filistinli sivillerin bir araya geldiği bölgenin İsrail ordusuna ait insansız hava uçağıyla (İHA) vurulduğunu aktardı.
Son Dakika › Güncel › Han Yunus'ta Hastane Yakınında Saldırı: 3 Ölü - Son Dakika
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