Han Yunus'ta İki Katlı Eve Saldırı: 53 Ölü - Son Dakika
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Han Yunus'ta İki Katlı Eve Saldırı: 53 Ölü

İsrail güçleri, Han Yunus'taki evlere düzenlediği saldırılarda 53 kişiyi öldürdü, enkaz altında arama sürüyor.

02.10.2024 17:47
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İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bazı evlere düzenlediği saldırıda 53 kişinin öldüğü bildirildi.

Gazze'deki Avrupa Hastanesinden bir kaynağın AA muhabirine verdiği bilgilere göre, İsrail ordusunun, Han Yunus kentinin doğusundaki Selam, Menara ve Maan bölgelerindeki evlere sabah düzenlediği saldırılarda ölen 32 kişinin cenazeleri sivil araçlarla hastaneye ulaştırıldı.

Nasır Tıp Kompleksindeki bir kaynak da Han Yunus'un doğusundaki bölgelerden 8 cenazenin hastaneye getirildiğini ve enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Sağlık kaynakları ayrıca İsrail güçlerinin, Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda öldürülen aynı aileden 13 kişinin cenazesinin daha hastanelere ulaştırıldığı, 8 kişinin ise enkaz altında olduğu bilgisini verdi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Filistinlilere ait evleri bombalarken, söz konusu bölgelere "sürpriz" baskınlar yapıp hareket eden herkese ateş açtı.

"Zerd", "Aslih", "Şair" ve diğer ailelere ait bombalanan onlarca evin enkazı altındaki ölü ve yaralılara ulaşma imkanı ancak İsrail ordusunun bölgeden ayrılması sonrası mümkün olabildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Filistinli gazeteci Ahmed ez-Zerd'in ailesine dayandırdığı habere göre, İsrail güçleri Han Yunus'un güneydoğusunda 2 katlı bir eve saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında gazeteci Zerd'in ağabeyi, amcası ve amca çocuklarının da bulunduğu çok sayıda aile üyesi hayatını kaybetti, Zerd ile annesi ve kardeşi de ağır yaralandı.

İsrail güçlerinin olay yerine yaklaşan herkese ateş etmesi nedeniyle yıkılan evin enkazı altında kalan ölü ve yaralıların çıkarılması için çalışma başlatılamıyor.

Öte yandan İsrail ordusunun ani sızmayla baskın düzenlemesi ve bombardımanı nedeniyle Kizan en-Neccar ve Menara bölgelerinden gece karanlığına rağmen çok sayıda Filistinli ailenin ayrılmak zorunda kaldığı gözlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Han Yunus'ta İki Katlı Eve Saldırı: 53 Ölü - Son Dakika

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