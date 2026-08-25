Han Yunus'ta İsrail saldırısı: 1 ölü, 4 yaralı
İsrail ordusunun Gazze'nin Han Yunus kentinde El-Mevasi bölgesine düzenlediği hava saldırısında 23 yaşındaki Amir Ahmed İbrahim el-Kadş hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de ölü sayısı 73 bin 431'e yükseldi.
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda 23 yaşındaki Amir Ahmed İbrahim el-Kadş hayatını kaybetti.
Filistin medyasında yayımlanan habere göre İsrail ordusu, Han Yunus'un El-Mevasi bölgesinde sivilleri hava saldırısıyla hedef aldı.
Saldırıda Amir Ahmed İbrahim el-Kadş'ın yaşamını yitirdiği 4 kişinin ise yaralandığı aktarıldı.
İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 73 bin 431 kişi hayatını kaybetti, 174 bin 437 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
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