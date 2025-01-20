Han Zheng, ABD İş Dünyasıyla Görüştü

WASHINGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (soldan yedinci), ABD'nin başkenti Washington'da ABD iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi, 19 Ocak 2025.
Han Zheng, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak, ABD'nin başkenti Washington'da ABD iş dünyası temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Yin Bogu/Xinhua)
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