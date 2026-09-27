Han Zheng, BM'de Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin 5. yıldönümünde dört öneri sundu - Son Dakika
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Han Zheng, BM'de Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin 5. yıldönümünde dört öneri sundu

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Han Zheng, BM\'de Küresel Kalkınma İnisiyatifi\'nin 5. yıldönümünde dört öneri sundu
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Han Zheng, BM'de Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin 5. Yıldönümü Üst Düzey Diyalog Toplantısı'nda Xi Jinping'in kutlama mesajını okuyup dört öneri sundu. Çin'in inisiyatifi ilerletmek ve tüm halklara kalkınma faydası sağlamak için tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, küresel kalkınmanın kararlı savunucusu ve pragmatik aktörü olan Çin'in, gerçek çok taraflılığı korumak, Küresel Kalkınma İnisiyatifi'ni ortaklaşa ilerletmek ve tüm ülke halklarına kalkınma faydaları sağlamak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Han cuma günü Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde Çin'in düzenlediği Küresel Kalkınma İnisiyatifi'nin 5. Yıldönümü Üst Düzey Diyalog Toplantısı'nda Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in kutlama mesajını okudu ve bir konuşma yaptı.

Xi'nin inisiyatifi Eylül 2021'de düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunda önerdiğini hatırlatan Han, inisiyatifin son beş yılda Xi'nin bizzat kararlı hareket etmesi ve tüm tarafların ortak çaba göstermesi sayesinde Çin'e ait bir öneri ve kavram olmaktan çıkarak ortak bir uluslararası çabaya dönüştüğünü ifade etti.

Han, kalkınmaya öncelik verilmesi konusundaki uluslararası mutabakatı güçlendiren, karşılıklı fayda sağlayan kalkınma işbirliğini ilerleten, Küresel Güney ülkelerinin kalkınma ihtiyaçlarına yanıt veren ve kalkınma planlarını somut işbirliğine dönüştüren inisiyatifin, BM 2030 Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasına Çin'in çözüm ve katkılarını sunduğunu belirtti.

Küresel kalkınmanın an itibarıyla ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasının takvimin oldukça gerisinde kaldığını vurgulayan Han, dört öneride bulundu.

Han, birinci olarak dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ni hayata geçirmek için her türlü çabanın gösterilmesi önerisinde bulundu. Han, bu kapsamda inisiyatifin "kolaylaştırıcı" rolünden tam olarak yararlanılarak, BM'nin kalkınma ayağını güçlendirmesini desteklemek üzere BM'nin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasına öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.

Han, ikinci olarak eylem odaklı bir yaklaşımın sürdürülmesi ve halka fayda sağlayan kalkınmanın aktif olarak gözetilmesi gerektiğini dile getirdi. Han, ilgili ülkelerin altyapılarını iyileştirmelerine ve kalkınma dirençlerini artırmalarına yardımcı olmak üzere "küçük, güzel ve kalbe dokunan" daha fazla tatbiki işbirliği projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Üçüncü öneri olarak ise Han, işbirliği önceliklerinin genişletilmesi ve güçlendirme odaklı kalkınmanın hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Han, bu çerçevede sürdürülebilir kalkınmanın yeni itici güçlerini destekleyip güçlendirmek amacıyla yapay zeka, dijital ekonomi, yeni enerji ve afet önleme ile azaltma gibi alanlarda inisiyatif çerçevesinde yapılacak işbirliğinin kapsamının genişletilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Han son olarak ortaklıkların güçlendirilmesi ve entegre kalkınmanın etkin şekilde teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Han, Küresel Kalkınma İnisiyatifi Dostlar Grubu ve BM 2030 Gündemi'nin Uygulanmasına Yönelik Ortaklıkların Teşvik Edilmesine Dair BM Görev Gücü'nün genişletilip güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Han, tamamlayıcı avantajlar ve birbirine bağlı etkiler yaratarak ikili, çok taraflı ve üçlü işbirliğini geniş çapta yürütmek üzere ilgili mekanizmalardan yararlanılması gerektiğini ifade etti.

Han, sürdürülebilir kalkınmanın, tüm ülkelerin halklarının ortak arzusu ve BM'nin de önemli bir misyonu olduğunu vurguladı.

Çin'in büyük ve sorumluluk sahibi bir ülke rolünü tam anlamıyla yerine getirmeye devam edeceğini belirten Han, tüm ülkelerle ortak hareket edeceklerini, uluslararası kalkınma işbirliğini güçlendirmek ve daha güçlü, daha yeşil ve daha sağlıklı bir küresel kalkınmayı teşvik etmek amacıyla inisiyatifin 5. yıldönümünü yeni bir başlangıç noktası alarak insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa edilmesine yeni ve daha büyük katkılar sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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