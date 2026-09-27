Han Zheng, BM Genel Kurulu Başkanı Rahman\'a Çin\'in BM\'yi desteklediğini iletti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Birleşmiş Milletler'i tutarlı ve kararlı şekilde desteklediklerini söyledi.

Han cuma günü New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında BM Genel Kurulu Başkanı Khalilur Rahman ile bir araya geldi.

Han, başkanlık görevine başlayan Rahman'ı tebrik etti. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Eylül 2025'te Küresel Yönetişim İnisiyatifi'ni önermesinin, BM'nin otoritesi ve merkezi rolünü koruma konusunda Çin'in kararlılığının net bir sinyali olduğunu belirten Han, inisiyatifin yaklaşık 160 ülke ve uluslararası kuruluş tarafından memnuniyetle karşılanıp desteklendiğini ifade etti.

BM Genel Kurulu'nun, müzakere ve karar alma süreçlerinde BM'yi temsil eden organ olmasının yanı sıra çok taraflılığın savunulması ve küresel yönetişimin teşvik edilmesi için kilit bir platform olduğunu söyleyen Han, BM Genel Kurulu ve başkanının çalışmalarını desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Han, içinde bulunduğumuz yılın Çin Halk Cumhuriyeti'nin BM'deki meşru koltuğunu geri kazanmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatarak, Çin-BM işbirliğinin bu yeni başlangıç noktasından itibaren daha geniş ufuklara ilerleyeceğini ifade etti.

Değişen dünyaya daha iyi uyum sağlamak amacıyla BM'nin reform sürecinin ilerletilmesini ve verimliliğinin artırılmasını savunduklarını belirten Han, sürdürülebilir kalkınmayı BM Genel Kurulu 81. oturumunun önceliği haline getirmeyi ve dünya genelinde halkların beklentileri doğrultusunda daha kapsayıcı kalkınma sonuçları elde etmeyi desteklediklerini ifade etti.

Tek Çin ilkesinin Çin-BM işbirliğinin siyasi temelini oluşturduğunu söyleyen Han, BM Genel Kurulu ve başkanının bu ilkeyi savunmaya devam edeceğine olan inancını dile getirdi.

Rahman ise Çin'in BM'nin önemli bir ortağı olduğunu belirterek, BM Genel Kurulu'nun çalışmalarına desteğinden ötürü Çin'e müteşekkir olduklarını söyledi.

Rahman, tek taraflılığın yaygın olduğu bir dönemde Çin'in çok taraflılığa bağlı kalarak, dünya barışı, güvenliği ve kalkınmasının karşı karşıya olduğu zorlukların üstesinden gelme yönünde olumlu öneriler sunduğunu ifade etti.

Rahman, Xi'nin önerdiği dört küresel inisiyatifin, BM Genel Kurulu'nun 81. oturumunun altı önceliğiyle yakından uyumlu olduğunu vurguladı.

Çin ile yakın iletişim ve koordinasyonu sürdürmeyi, işbirliğini derinleştirmeyi ve dünya barışı ve kalkınma davasını ortaklaşa desteklemeyi sabırsızlıkla beklediğini belirten Rahman, BM Genel Kurulu'nun tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı kalacağını ifade etti.