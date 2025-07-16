Hanak'ta Yıldırım Düşmesi: 3 İnek Öldü

ARDAHAN'ın Hanak ilçesine bağlı Dilekdere köyü merasına yıldırım düşmesi sonucu 3 inek öldü.

Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanakla birlikte, Hanak ilçesi genelinde art arda yıldırım düşmeleri yaşandı. Dilekdere köyü merasında otlayan büyükbaş sürüsüne isabet eden yıldırım sonucu 3 inek öldü.

Haber: Dinçer AKTEMUR)