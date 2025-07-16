ARDAHAN'ın Hanak ilçesine bağlı Dilekdere köyü merasına yıldırım düşmesi sonucu 3 inek öldü.
Kentte dün geceden itibaren etkili olan sağanakla birlikte, Hanak ilçesi genelinde art arda yıldırım düşmeleri yaşandı. Dilekdere köyü merasında otlayan büyükbaş sürüsüne isabet eden yıldırım sonucu 3 inek öldü.
Haber: Dinçer AKTEMUR)
Son Dakika › Güncel › Hanak'ta Yıldırım Düşmesi: 3 İnek Öldü - Son Dakika
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