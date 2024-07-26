Hanehalkı İçin Enflasyon Beklentileri Yükseldi - Son Dakika
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Hanehalkı İçin Enflasyon Beklentileri Yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72,0 seviyesine yükseldiğini açıkladı. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

26.07.2024 11:33
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerine göre, 2024 Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinin hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72,0 seviyesine yükseldiğini açıkladı.

TCMB, temmuz ayı sektörel enflasyon beklentileri verisini açıkladı. 2024 yılı Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,8 puan azalarak yüzde 30,0 seviyesine, reel sektör için 1,2 puan azalarak yüzde 55,0 seviyesine gerilerken, hanehalkı için 0,5 puan artarak yüzde 72,0 seviyesine yükseldi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 4,2 puan azalarak yüzde 29,3 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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