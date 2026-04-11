Hanjiang Festivali Başladı

JIAMUSI, 10 Nisan (Xinhua) -- İlkbaharın gelişini kutlamak ve bereketli bir balık hasadı için düzenlenen Hanjiang Festivali cuma günü Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Jiamusi kentinde başladı. Bu gelenek son yıllarda yerel kültürün ve turizm sektörünün öne çıkan unsurlarından biri haline geldi.