Hanning'in avukatı gizli belgelere sahip olduğunu doğruladı, bedel iddiasını reddetti - Son Dakika
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Hanning'in avukatı gizli belgelere sahip olduğunu doğruladı, bedel iddiasını reddetti

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Tutuklanan eski BND Başkanı August Hanning'in avukatı Leon Kruse, müvekkilinin gizli belgelere sahip olduğunu doğruladı ancak bilgileri bedel karşılığında Almanya'nın aleyhine aktardığı iddialarını reddetti. Kruse, soruşturmaların gerçeği ortaya çıkaracağını söyledi.

Almanya'da "casusluk" suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in Avukatı Leon Kruse, müvekkilinin gizli belgelere sahip olduğunu itiraf ederken bunları, bir bedel karşılığında başka taraflara aktardığı suçlamalarını reddetti.

Kruse, Financial Times gazetesine davayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hanning'in BND'den gizli belgeler aldığı suçlamalarına yanıt veren Kruse, "(Hanning'in) Gizli belgelere sahip olduğu doğrudur. Ancak bununla birlikte, bu belgelerde yer alan bilgileri Almanya'nın aleyhine, hele ki bir bedel karşılığında, aktardığına dair iddia temelsizdir. İleride yapılacak soruşturmalar gerçeği ortaya çıkaracaktır." ifadelerini kullandı.

Süreç nasıl gelişti

Hamburg Savcılığının Eylül 2025'te iş insanı Christina Block ve diğer şüpheliler hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında Hanning'in evinde yapılan aramada, bazı belgeler ve bulgular ele geçirildiği belirtilmişti.

Bulguların incelenmesinin ardından soruşturmanın bu yılın başında casusluk ve vatana ihanet suçlarının soruşturulmasından sorumlu Federal Başsavcılığa devredildiği kaydedilmişti.

Olaya ilişkin Hamburg Eyalet Mahkemesinde süren davada, Hanning, Block ailesinin 2 çocuğunun kaçırılması girişimine karışmakla suçlanmıştı.

Hanning'in yönetim kurulunda yer aldığı İsrailli bir güvenlik şirketinin çalışanlarının Danimarka'da babalarıyla yaşayan 2 çocuğu 2024'te yılbaşı gecesi bir arabaya zorla bindirerek Almanya'ya anneleri Christina Block'a götürdüğü iddia edilen olaya ilişkin çocukların babası Stefan Hansel'in Eylül 2025'teki ifadesi tekrar gündeme gelmişti.

Kaynak: AA
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