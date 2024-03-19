Hanönü Halk Eğitimi Merkezi'nde Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Hanönü Halk Eğitimi Merkezi'nde Yeni Hizmet Binası Açıldı

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezine tahsis edilen yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Binada el sanatları, dokuma ve dikiş-nakış atölyeleri yer alacak. Ayrıca Gökçeagaç kilimi dokuması da burada devam edecek. Açılışa Kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran ve İlçe Müftüsü Ekrem Yılmaz katıldı. Açılış sonrasında kursiyerlerin el sanatı ürünleri sergisi gezildi ve Kaymakam Değirmenci, kursiyerlere başarılar diledi.

19.03.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Hanönü Halk Eğitimi Merkezinin ek hizmet binası açıldı.

Hanönü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitimi Merkezine tahsis edilen ek hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Binada el sanatları, dokuma ve dikiş-nakış atölyeleri yer alacak. Hizmet binasında aynı zamanda Gökçeagaç kilimi dokuması da devam edecek.

Açılışı Kaymakam Tolga Değirmenci, Belediye Başkanı Serkan Uçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, İlçe Müftüsü Ekrem Yılmaz tarafından yapılan binada daha sonra kursiyerlerin yaptığı el sanatı ürünleri sergisi gezildi.

Kaymakam Değirmenci, kursiyerlere çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ekrem Yılmaz, Serkan Uçar, Hanönü, Kültür, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hanönü Halk Eğitimi Merkezi'nde Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hanönü Halk Eğitimi Merkezi'nde Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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