Hanönü'de Hacivat-Karagöz ve İllüzyon Gösterisi - Son Dakika
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Hanönü'de Hacivat-Karagöz ve İllüzyon Gösterisi

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Hanönü\'de Hacivat-Karagöz ve İllüzyon Gösterisi
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösterisi düzenlendi.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Hacivat-Karagöz ve illüzyon gösterisi düzenlendi.

Hanönü Şehit Faruk Karagöz İlkokulu toplantı salonunda "ailemle eğitim yolculuğum" kapsamında kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

Hacivat-Karagöz gösterisi çocuklar tarafından beğeni ile izlendi. Gösterinin ardından sahne alan illüzyonist, yaptığı şaşırtıcı ve merak uyandıran numaralarla izleyicilerin beğenisini topladı.

Hanönü Milli Eğitim Müdürü Serkan Demirkıran, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikle çocukların zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, onları geleneksel sanatlarla buluşturmak amacıyla bu tür organizasyonlara önem verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA
KastamonuHanönüKültürGüncelSanatSon Dakika

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