Hanönü Belediyesince alınan yeni atık toplama aracı, dualarla hizmete alındı.
Kastamonu Mahalli İdareler Birliği tarafından Hanönü Belediyesinin hizmetine verilen araç, kesilen kurbanın ardından hizmete girdi.
Belediye Başkanı Metin Yamalı, ilçeye daha iyi hizmet yapabilmek adına her türlü imkanı değerlendirdiklerini belirterek, "Halkımız her şeyin en güzeline layık olduğu gibi hizmetin de en güzeline layıktır. Yeni aracımız hayırlı olsun." dedi.
Programa Kaymakam Ceyhun Denli, Müftü Ekrem Yıldızhan ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hanönü'nde Yeni Atık Toplama Aracı Hizmete Girdi - Son Dakika
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