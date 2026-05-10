Hantavirüs Nedeniyle İngiliz Yolculara Karantina

10.05.2026 09:35
MV Hondius kruvaziyerinde bulunan 22 İngiliz yolcu, Merseyside'daki hastaneye nakledildi.

LONDRA, 10 Mayıs (Xinhua) -- İngiliz haber kanalı Sky News, Hollanda bandıralı MV Hondius isimli kruvaziyer gemisindeki İngiliz yolcu ve personelin, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Merseyside'da bir hastaneye nakledilerek karantinaya alınacağını duyurdu.

Habere göre, hantavirüs salgınının görüldüğü gemide 19 yolcu ve 3 mürettebat olmak üzere toplam 22 İngiliz vatandaşı bulunuyor. Söz konusu kişilerin Merseyside'daki Arrowe Park Hastanesi'ne sevk edileceği belirtildi.

İngiliz Sağlık Güvenliği Ajansı cuma günü yaptığı açıklamada, Güney Atlantik'teki Tristan da Cunha Adası'nda iki İngiliz vatandaşında hantavirüs tespit edildiğini, üçüncü bir vakada ise virüs şüphesi bulunduğunu duyurmuştu.

Gemide bulunan İngiliz vatandaşlarının herhangi bir semptom göstermediği, ancak durumlarının yakından takip edildiği ifade edildi. Gemideki tüm İngiliz yolcu ve mürettebat ülkelerine döndükten sonra 45 gün boyunca karantinaya alınacak.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Güncel, Son Dakika

