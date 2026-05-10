Hantavirüs Şüphesi: 3 Türk Vatandaşı Türkiye'ye Getirilecek

(ANKARA) - Sağlık Bakanlığı, hantavirüs vakalarının görüldüğü yolcu gemisinde bulunan 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Bakanlık, vatandaşlarda herhangi bir semptom ya da hastalık bulgusu bulunmadığını bildirirken, Türkiye'ye dönüşlerinin ardından karantinaya alınacaklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir."

İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir.

Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."

NE OLMUŞTU?

Hantavirüs vakalarının görüldüğü Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli yolcu gemisi son günlerde dünya gündemine oturdu. Arjantin'den hareket eden gemide bazı yolcularda hantavirüs tespit edildiği, 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.