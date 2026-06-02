Hantavirüs Vakalarında Gelişme: 5 Yolcu Karantinadan Çıkıyor - Son Dakika
02.06.2026 10:47
Nebraska'daki karantinada bulunan 18 yolcudan 5'i, belirti göstermedikleri için evde izlenecek.

Hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde bulunan ve ABD'nin Nebraska eyaletinde karantinaya alınan 18 ABD'li yolcudan 5'inin karantina tesisinden ayrılacakları ve evde sağlık takibinde olmaya devam edecekleri bildirildi.

Yolcu gemisindeki hantavirüs vakaları nedeniyle Nebraska eyaletinde karantina altına alınan 18 yolcudan 5'i, yaklaşık 3 hafta sonra Omaha kentinden ayrılıyor.

Bu 5 yolcu, herhangi bir belirti göstermemeleri ve karantina birimi dışında izlenmeye uygun bulunmaları nedeniyle sağlık takibini evlerinde sürdürecek.

Eyalet sağlık departmanları, yolcuların günlük semptom takibini sürdürecek, kesintisiz gözetim ve rehberlik sağlayacak.

Federal yetkililer, evlerine dönecek 5 yolcunun seyahatlerinin ticari uçuşlarla gerçekleştirilmeyeceğini ve gerekli koruma önlemlerinin alınacağını bildirdi.

Önceki salgınlarda hantavirüs semptomlarının ortaya çıkmasının 42 gün kadar sürdüğü görülse de bazı uzmanlar, çoğu kişinin 21 gün içinde semptom gösterdiğini ifade ediyor.

Omaha'da yolcuları izleyen doktorlar, daha önce yaptıkları açıklamada, her kişiyi bireysel olarak izleyeceklerini ve 42 günlük karantina süresini tamamlamak için eve gitmelerinin uygun olup olmadığını değerlendireceklerini söylemişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den yola çıkan ve 10 Mayıs'ta Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde yolcuları tahliye edilen Hollanda bandıralı "MV Hondius" yolcu gemisinde tespit edilen ve hızla dünya gündemine oturan hantavirüs vakalarında artış yaşanabileceğini ancak bir salgın riski görülmediğini bildirmişti.

Virüs nedeniyle bugüne kadar 1'i Alman, 2'si Hollandalı 3 yolcu hayatını kaybetmişti.

Hantavirüs

Hantavirüsün çoğunlukla kemirgenlerden bulaştığı biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen hastalık, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

Kaynak: AA

