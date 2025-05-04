Hapis Cezalı Firari Milas\'ta Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonda yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında, üç ayrı suçtan hakkında 13 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin (30) ilçede olduğu tespit edildi.
Jandarma Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gürçamlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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