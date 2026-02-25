Hapis Cezalı Hükümlü Turgutlu'da Yakalandı - Son Dakika
Hapis Cezalı Hükümlü Turgutlu'da Yakalandı

25.02.2026 20:47
Turgutlu'da hakkında 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.S.G. saklandığı evde yakalandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Büro ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.S.G'nin (30) istasyon Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.S.G'yi yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA

