Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hakkında 10 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü saklandığı evde yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği İnfaz Büro ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 10 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.S.G'nin (30) istasyon Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi.
Eve operasyon düzenleyen ekipler, S.S.G'yi yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezalı Hükümlü Turgutlu'da Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?