Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında "kasten yaralama" suçundan 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.B'nin Bahçelievler Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan K.B, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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