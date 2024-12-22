Samsun'da Atakum ilçesinde 18 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık hükümlüsü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 18 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T'yi uygulamada yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Hapis Cezası Olan Hırsız Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?