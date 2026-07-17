Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Samsun'un Atakum ilçesinde hakkında 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü yunus timlerince, C.S. şüphe üzerine durduruldu.
Yapılan sorgulamada, C.S'nin "uyuşturucu madde kullanmak" ve "nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından hakkında 13 yıl 4 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.
Hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü.
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