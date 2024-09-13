Harami Yaylası'nda Olta Balıkçılığı Keyfi

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Bob Ross tablolarını andıran manzarada sportif olta balıkçılığı keyfi

TOKAT - Tokat'ta bulunan Harami Yaylası, Bob Ross'un tablosunu andıran manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekerken, balık sezonunun açılmasıyla olta balıkçılarının da uğrak mekanı oldu.

Tokat'ın Almus ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve yeşil doğanın kucakladığı manzarasıyla doğaseverleri kendine hayran bırakan Harami Yaylası, balık sezonunun açılmasıyla avcıları ağırlıyor. Ünlü doğa ressamı Bob Ross'un tablolarını andıran manzarasıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken alan, Yeşilırmak'ın doğuş noktası olarak da biliniyor. Kış aylarında dahi yeşilliğin hakim olduğu bölgedeki eşsiz doğa manzarası, bölgeyi adeta kartpostallık görüntülere dönüştürüyor. Harami Yaylası, ziyaretçilerine doğanın her tonunu yaşama fırsatı sunarken, yeşilin en canlı haliyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Ziyaretçilerine doğa terapisi sunan yayla, karşı konulmaz manzaralarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Yılın her mevsimi doğa tutkunlarına farklı güzellik sunarak ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan Harami Yaylası, 1 Eylül tarihinde kalkan av yasağı ile birlikte sportif olta balıkçılarının uğrak mekanı haline geldi.

Hafta sonları Harami Yaylası'na gelerek güzel vakit geçirdiğini söyleyen Caner Doğru, "12 yıldır Almus'ta görev yapmaktayım. Beden eğitimi öğretmeniyim. Bundan dolayı da sportif olta balıkçılığına merak saldık. Burada Yeşilırmak üzerinde bulunan Harami Yaylası'ndayız. Buraya gerek hafta sonları gerekse okuldan vakit bulduğumuz zamanlar olsun arkadaşlarımızla gelip sportif olta balıkçılığı yapıyoruz. Çok da keyif alıyoruz. Sizleri de bu güzellikleri görmek için, arkadaşlarınızla güzel vakit geçirmek için buraya bekliyoruz" dedi.

"Kamp aktiviteleri yapıyoruz"

İlçede yaşayan Anıl Aybek ise, "Almusluyum. Harami Yaylası'nda sportif olta balıkçılığı için buraya geldik. Ailemle ve arkadaşlarımla güzel vakit geçiriyorum. Balık tutarak mangal yakıyoruz. Birçok kamp aktivitesi yapıyoruz. Sizleri de bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.