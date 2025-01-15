Harbin\'de Buz ve Kar Festivali

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HARBİN, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin en yoğun buz ve kar turizmi sezonunu geçirirken, çeşitli üst düzey kardan heykel yarışmalarına da ev sahipliği yapıyor.

Kentin birçok turistik merkezinde sergilenen kardan heykeller, eşsiz bir kış manzarası sunarak ziyaretçilerin buz ve kar sanatının cazibesini deneyimlemelerine olanak sağlıyor.