Harbin Kış Turizmi Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Harbin Kış Turizmi Canlanıyor

Harbin'de 2024-2025 kış sezonunda turist sayısı %9,7 artarak 90 milyonun üzerinde oldu.

04.03.2025 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HARBİN, 4 Mart (Xinhua) -- Kış sporları heyecanı Çin'in buz kenti Harbin'de turizmi canlandırdı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'e 2024-2025 kış sezonunda gelen turist sayısı önceki döneme göre yüzde 9,7 artışla 90 milyonun üzerine çıktı.

Çin'in en iyi kış turizmi adreslerinden biri olan Harbin'deki Kültür ve Turizm Bürosu'nun verilerine göre kentin turizm sektörü 8 Kasım 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki dönemde önceki yıla göre yüzde 16,6 artışla 137,22 milyar yuan (yaklaşık 19 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Özellikle Rusya, Japonya, Güney Kore ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ülkelerinden gelen turistler sayesinde Harbin'i ziyaret eden yabancı turist sayısının geçen kış sezonuna kıyasla yüzde 94,2 arttığı belirtiliyor.

Harbin, 5 Ocak'ta açılışı gerçekleşen 41. Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali'nden bu yana, sosyal medyada buz ve kar turizmine yönelik ilgiyi canlandırmış durumda.

Çin Devlet Konseyi'nin 2024'te yayımladığı yönergeye göre yeni bir ekonomik itici güç olarak buz ve kar ekonomisini geliştirmek için iddialı bir plan açıklayan Çin, 2027 yılına kadar 1,2 trilyon yuanlık, 2030 yılına kadarsa 1,5 trilyon yuanlık pazar büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Kültür, Güncel, Turizm, turist, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harbin Kış Turizmi Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:45 Kremlin’den Zelenski’nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi Kremlin'den Zelenski'nin müzakere isteğine yanıt gecikmedi
13:49 CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın Adnan Beker “Oy veririm“ diyemedi CHP seçmeni kızmasın da ne yapsın! Adnan Beker "Oy veririm" diyemedi
13:32 Öcalan’ın silah bırakma çağrısı İsrail’in uykularını kaçırdı Öcalan'ın silah bırakma çağrısı İsrail'in uykularını kaçırdı
11:55 Zincir markette pes dedirten kampanya Vatandaşı böyle kandırıyorlar Zincir markette pes dedirten kampanya! Vatandaşı böyle kandırıyorlar
11:39 Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL Trump ile akşam yemeğine çıkmanın bedeli 182 milyon TL
21:28 Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı’na davet edildi Ognjen Mimovic, kariyerinde ilk kez Sırbistan Milli Takımı'na davet edildi
21:00 İsrail’den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük İsrail'den Hizbullah komutanına suikast: Öldürdük
20:58 Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK’ya sevk edildi Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
20:32 Süper Lig’de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 26. haftanın VAR kayıtları açıklandı
20:27 Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar Çalışmayan arabayı iterken kaza yaptılar
20:20 A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımımız, Meksika ile tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek
20:15 Ukrayna için ’de facto’ NATO üyeliği önerisi Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi
19:50 DEM Parti’den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor DEM Parti'den Öcalan çağrısı: PKK kongresinde konuşması gerekiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 15:01:18. #7.13#
SON DAKİKA: Harbin Kış Turizmi Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.