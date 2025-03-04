Harbin Kış Turizmi Canlanıyor

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HARBİN, 4 Mart (Xinhua) -- Kış sporları heyecanı Çin'in buz kenti Harbin'de turizmi canlandırdı. Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'e 2024-2025 kış sezonunda gelen turist sayısı önceki döneme göre yüzde 9,7 artışla 90 milyonun üzerine çıktı.

Çin'in en iyi kış turizmi adreslerinden biri olan Harbin'deki Kültür ve Turizm Bürosu'nun verilerine göre kentin turizm sektörü 8 Kasım 2024 ile 28 Şubat 2025 arasındaki dönemde önceki yıla göre yüzde 16,6 artışla 137,22 milyar yuan (yaklaşık 19 milyar ABD doları) gelir elde etti.

Özellikle Rusya, Japonya, Güney Kore ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ülkelerinden gelen turistler sayesinde Harbin'i ziyaret eden yabancı turist sayısının geçen kış sezonuna kıyasla yüzde 94,2 arttığı belirtiliyor.

Harbin, 5 Ocak'ta açılışı gerçekleşen 41. Harbin Uluslararası Buz ve Kar Festivali'nden bu yana, sosyal medyada buz ve kar turizmine yönelik ilgiyi canlandırmış durumda.

Çin Devlet Konseyi'nin 2024'te yayımladığı yönergeye göre yeni bir ekonomik itici güç olarak buz ve kar ekonomisini geliştirmek için iddialı bir plan açıklayan Çin, 2027 yılına kadar 1,2 trilyon yuanlık, 2030 yılına kadarsa 1,5 trilyon yuanlık pazar büyüklüğüne ulaşmayı hedefliyor.