Harbin Kum Fırtınasıyla Karanlığa Gömüldü

Çin'in kuzeydoğusundaki kum fırtınası nedeniyle Heylongciang eyaletinin merkezi Harbin şehri devasa toz bulutlarıyla kaplandı.

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, ani ısı değişiminden kaynaklanan konveksiyon etkisinden ortaya çıkan şiddetli rüzgarlar kum fırtınasına yol açtı.

Devasa toz bulutlarının kapladığı Harbin şehri gündüz saatlerinde karanlığa gömüldü, şehirde görüş mesafesi 100 metreye kadar düştü.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, şiddetli fırtınada binaların çatı malzemelerinin etrafa savrulduğu, otobüs duraklarının, elektrik direklerinin devrildiği görüldü.

Uzmanlar, Harbin şehrinin de bulunduğu eyaletin iç kesimlerinde gün içindeki ani ısı artışının ardından güçlü bir soğuk hava akımının hızla içeriye sokulduğunu ve batıdan doğuya ilerleyen yarı doğrusal bir fırtına oluşturduğunu belirtti.

Eyalet yetkilileri, konvektif hava akımının etkisiyle hafta boyunca yağmur ve dolu yağışlarının, şiddetli fırtına ve hortumların ve ani ısı değişikliklerinin olabileceğine dair vatandaşları uyardı.