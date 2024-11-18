Harbiye Açık Hava Tiyatrosu Sezonu Gülşen Konseriyle Kapatıyor

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Hizmet ve İletişim iştiraki Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, sezonun kapanışını 18 Kasım pazartesi günü (bugün) düzenleyeceği Gülşen konseriyle yapacak.

İBB Hizmet ve İletişim iştiraki Kültür AŞ bünyesinde faaliyet gösteren Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu, sezon süresince 800 bin müzikseveri ağırlayarak, Türkiye'nin en sevilen sanatçılarını ve dünya çapındaki ünlü isimleri müzikseverlerle buluşturdu. Yenilenen yüzüyle dikkat çeken Harbiye Açık Hava; pop, rock, caz, klasik müzik gibi farklı müzik türlerini müzikseverlerle bir araya getirdi.

Sezon boyunca ev sahipliği yaptığı konserlerle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan Harbiye Açık Hava, sezonun kapanışını yapmauya hazırlanıyor. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen, Harbiye Açık Hava sahnesinde bugün konser verecek. Harbiye'nin tarihi sahnesinde bir araya gelecek dinleyiciler, Gülşen'in performansıyla 2024 sezonunu uğurlayacak.

Harbiye Açık Hava, yeni sezonda düzenleyeceği etkinliklerle müzik tutkunlarını aynı coşkuyla ağırlamaya devam edecek.