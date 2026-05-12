Haredi Liderden Erken Seçim Çağrısı

12.05.2026 19:05
Haredi lider Dov Lando, Netanyahu'ya güvenmediğini belirterek erken seçim talep etti.

İsrail'de, Ultra-Ortodoks (Haredi) Degel HaTorah (Tevrat Sancağı) Partisi'nin dini liderleri Haham Dov Lando, partisine erken seçim çağrısı yapma talimatı verdi.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Haredi lider Lando, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutan bir yasa tasarısını kabul etme niyetinde olmadığını belirtti.

Netanyahu'nun, Haredilerle görüşerek Yeşiva öğrencilerini zorunlu askerlikten muaf tutacak yasayı geçirmeyecekleri mesajını ileterek "Koalisyonda askerlik yasası için çoğunluk yok. Ön seçimler, yaklaşan genel seçimler ve halihazırda diğer partilere geçmekte olan muhaliflerin bir araya gelmesi, yasanın geçmesini imkansız kılıyor." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Bu mesajın iletilmesinin ardından Lando, partisinin milletvekillerine mektup yazarak İsrail Meclisi'nin feshedilmesi için harekete geçmeleri yönünde talimat verdi.

Lando, "Başbakana güvenmiyoruz, artık kendimizi onun ortakları olarak görmüyoruz. Ona bağlı değiliz. Bize göre seçimlerin bir an önce yapılması gerekiyor. Blokla ilgili her türlü konuşma artık geçerliliğini yitirmiştir." ifadelerini kullandı.

Partiden yapılan açıklamada, haberlerin aksine Tevrat Sancağı Partisi ile diğer bir Haredi parti olan Şas arasında, zorunlu askerlik konusunda fikir birliği olduğu ileri sürülürken Tevrat Sancağı yetkilileri, "İsrail Meclisi'ndeki yasama süreçlerini aksatmayı ve seçimlere gitmeyi planlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Netanyahu'nun koalisyonunda yer alan Tevrat Sancağı'nın açıklamasının ardından, Avigdor Libnerman liderliğindeki İsrail Evimiz ve eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett liderliğindeki yeni ittifakta yer alan Gelecek Var Partisi, meclisin feshi için, gelecek hafta görüşülmesi beklenen bir tasarı sundu.

Yedioth Ahronoth gazetesi, söz konusu gelişmelerin ardından İsrail'de seçimlerin bir ay öne alınarak eylülde yapılma ihtimalinin yükseldiğini yazdı.

Kaynak: AA

