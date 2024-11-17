Harediler Zorunlu Askerliği Protesto Etti

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İsrail'de Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak şehrinde zorunlu askerliği protesto etti.

Zorunlu askere alınmalarını protesto için akşam saatlerinde Bney Brak kentindeki Zeev Jabotinsky Caddesi'nde toplanan Harediler, otobüslerin önüne oturarak trafiği kapattı. Göstericilere atlı ve yaya polisler müdahale etti.

Birbirlerine kenetlenerek oturma eylemi yapan göstericilerle, kendilerine karşı güç kullanan polisler arasında arbede yaşandı.

Gösteriye katılan Haredi Yahudilerden Yona, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail hükümetinin Haredi gençleri askere almak istediğini ancak "hayatları pahasına da olsa askere gitmeyeceklerini" söyledi.

Yona, İsrail hükümetine hitaben, "Bizi rahat bırakın. Dinimizi yaşayalım. Bizi dinsiz olmaya zorlamayın. Nokta!" ifadelerini kullandı.

Göstericilerden Haim ise "Hapse gideceğiz, ancak askere gitmeyeceğiz." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordunun 7 bin Haredi'yi askere çağırma kararını dün onaylamıştı.

İsrail'de Harediler, zorunlu askere alınmalarına karşı sık sık protestolar düzenliyor.

Harediler, İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredilerin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerinden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.