Hareket Halindeki Otomobil Yandı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, hareket halindeyken alev alan otomobil yandı.

Adıyaman- Gölbaşı yolunun 30'uncu kilometresinde dün akşam saatlerinde, hareket halindeki Mehmet Gazi B. yönetimindeki 44 AEB 190 plakalı otomobil, bir anda alev aldı. Durumu fark eden Mehmet Gazi B., otomobilini park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangınını çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.