Hareket Halindeki Otomobilden Havaya Ateş Açtı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde hareket halindeki otomobilden havaya ateş açan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Benli köyü yakınlarında otomobiliyle seyreden K.G, aracın camını açıp tabancayla havaya ateş etti.
O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonuyla kayda aldı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, havaya ateş eden kişiyi yakaladı.
Tabancanın kurusıkı olduğu tespit edilirken, K.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
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