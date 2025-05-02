Harita Genel Müdürlüğü 130 Yaşında

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Harita Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 130'uncu, genel müdürlük haline getirilmesinin de 100'üncü yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

Harita Genel Müdürlüğü, 1895 yılında Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı 'Harita Komisyonu' adı ile kuruldu. Kuruluş, 1914 yılında Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde Harita Şube Müdürlüğü'ne, 1918'yılında ise Harita Dairesi'ne dönüştürüldü. Kuruluş, Çanakkale başta olmak üzere, 1'inci Dünya Savaşı'nın tüm cephelerinde ve Kurtuluş Savaşı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne önemli katkı verdi. Cumhuriyet'in ilanından sonra ise Türkiye'nin harita işlerini yapmak, bakanlıklar, kurum ve kuruluşların harita ve plan ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 2 Mayıs 1925 tarihinde Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı 'Harita Müdüriyet-i Umumiyesi' adıyla yeniden teşkilatlandırıldı. Kuruluş, 130 yılın ardından günümüze Harita Genel Müdürlüğü olarak geldi.

MSB'nin sosyal medya hesabından, Harita Genel Müdürlüğü'nün kuruluşunun 130'uncu ve genel müdürlük haline getirilmesinin 100'üncü yıl dönümü nedeniyle video paylaşıldı. Videoda, Harita Genel Müdürlüğünün köklü tarihi, teknolojik dönüşümü ve savunmadan afet yönetimine kadar geniş alandaki stratejik faaliyetleri anlatıldı. Bakanlığın açıklamasında ise "1895'ten bugüne uzanan bilgi birikimiyle, savunma, güvenlik ve kalkınma projelerine milli destekle, yüksek hassasiyetli harita ve coğrafi veri üretimiyle hem askeri hem sivil alanlarda çözüm ortağı olan Harita Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin güçlü geleceği için çalışmaya devam ediyor" denildi.