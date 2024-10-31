Harkov'da Rus Saldırısı: 1 Çocuk Öldü

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- Rusya Harkov'da sivillerin bulunduğu binayı hedef aldı: 1 ölü

HARKOV - Rusya'nın, Ukrayna'nın Harkov kentindeki 9 katlı bir binaya güdümlü bomba ile düzenlediği saldırıda 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, en az 35 kişi yaralandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 979 gündür devam ederken, saldırılardaki sivil ölümler de sürüyor. Rusya güçleri, Ukrayna'nın Harkov kentinde 9 katlı bir binayı hedef aldı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, 11 yaşında bir çocuğun ciddi kafa travması ve vücudunda kırıklarla binanın enkazından çıkarıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı. Açıklamada, en az 35 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Batılı müttefiklerinde daha fazla askeri yardım alma ihtiyacına vurgu yaparak, "Ortaklarımız her gün neler olduğunu görebiliyor. Bu koşullarda ertelenen her karar, onlarca hayat ve Ukrayna'ya karşı kullanılan yüzlerce Rus bombası anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.