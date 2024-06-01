Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Büyütme Projesi Başlatıldı - Son Dakika
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Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Büyütme Projesi Başlatıldı

Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi Büyütme Projesi Başlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezi'nin büyütülmesi için çalışmalar başlatıldı. Burkent AŞ Genel Müdürü İnan Keser ve heyeti, üretim merkezi için yeni tesisin kurulması planlanan arazide incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, üretim merkezinin daha kullanışlı ve büyümeye elverişli bir alana taşınmasıyla istihdamı ve kaliteyi artırmayı hedeflediklerini belirtti.

01.06.2024 12:25
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Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Burkent AŞ çatısı altında faaliyet gösteren Harmancık Kent Mobilyaları Üretim Merkezinin, Harmancık Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Harmancık Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle büyütülmesi için çalışma başlatıldı.

Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan'ın daveti üzerine proje çalışmalarını incelemek amacıyla ilçeye gelen Burkent AŞ Genel Müdürü İnan Keser ve beraberindeki heyet, BUÜ Harmancık Meslek Yüksekokulu Mobilya Dekorasyon Programı Öğretim Görevlisi Veysel Kapçak'la üretim merkezi için yüksek kapasiteli yeni tesisin kurulması planlanan arazide incelemelerde bulundu.

Belediye Başkanı Arıkan, inceleme geziside yaptığı açıklamada, üretim merkezinin mevcut yerinin uygun olmadığını belirterek, "Üretim merkezimizi büyütmek, Harmancık ilçe merkezimizde evlerin bitişiğinde ve pazar alanında faaliyet gösteren üretim merkezinin, merkezde olmasından dolayı olası tehlikelerden uzaklaştırmak için daha kullanışlı, büyümeye elverişli, kaliteyi ve istihdamı artırma yönünde projelerimizi hayata geçirmek için sahada incelemelerde bulunduk. Harmancık Meslek Yüksekokulu Mobilya Dekorasyon Programı ile de ortak projeler yapacağız." diye konuştu.

İnan Keser de heyecanlı olduklarını, üretim merkezini büyütmek, istihdamı ve kaliteyi artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Keser, "En kısa zamanda merkezimizi büyümeye müsait, olması gereken yeni yerine taşıyarak üretimi artıracağız." dedi.

Kaynak: AA

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