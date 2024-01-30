Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı: Şehit aileleri ve gaziler olarak sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz

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Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, 25 Ocak'taki görüşmelerinde ilettikleri sorunlarla ilgili çalışmaların başlatılacağını belirttiğini aktararak, "Şehit aileleri ve gaziler olarak milletimize karşı bu sorumluluk bilinciyle ahlaki ve yasal olmayan hiçbir söylemin içinde olmayacağız." dedi.

Işık, dernek genel merkezinde yaptığı basın açıklamasında, şehit ve gaziliğin maneviyatına zarar verecek, vatan ve bayrak hissiyatını zedeleyecek hiçbir eylemin yanında olmadıklarını belirtti.

Talep ve sıkıntıların anlatılacağı yerin eylemlerden ziyade kamu kurumları ve yetkilileri olması gerektiğini söyleyen Işık, bakanlık yetkilileri ve ilgili kurumlarla her zaman görüştüklerini ifade etti.

Işık, şunları kaydetti:

"Son olarak 25 Ocak'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş ile yapılan görüşmelerde iletmiş olduğumuz sorunlarımız ile ilgili çalışmaların başlatılacağı bakanımız tarafından belirtilmiştir. Şehit aileleri ve gaziler olarak milletimize karşı bu sorumluluk bilinciyle ahlaki ve yasal olmayan hiçbir söylemin içinde olmayacağız. Aziz milletimize yakışır şekilde her zamanki kararlılığımızla devletimizin yanında yer almaya ve aynı dik duruşu sergilemeye devam edeceğiz."