Harput'ta Dağ Keçileri Görüntülendi

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Düğüne "patlama" molası! Kimi panikle kaçıştı, kimi halaya devam etti

Harput'ta dağ keçileri sürü halinde görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da koruma altında bulunan dağ keçileri tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan kayalıklar da sürü halinde görüntülendi.

Dünya Doğa Koruma Birliğince yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki dağ keçileri Elazığ'da görüntülendi. Daha önceleri yüksek kesimlerde olan keçiler, insanların zarar vermemesiyle birlikte kente yakın bölgelere inmeye başladı. Bu çerçevede sürü halinde tarihi Harput Mahallesi'ne gelen keçiler, kayalıkların olduğu bölgede bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bir süre gezinen keçiler daha sonra gözden kayboldu.