Harran'da Boğulma Vakası: Bebek Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, 1 yaşındaki Can Akat boğazına cisim kaçınca hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde boğazına cisim kaçtığı ifade edilen bebek hayatını kaybetti.
Tantana Mahallesi'nde 1 yaşındaki Can Akat'ın ağzında bir cisim olduğunu gören aile, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Harran Devlet Hastanesine kaldırılan bebek, kurtarılamadı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
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