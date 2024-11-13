Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Kırsal Damlasu Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek isteyen elektrikçi Casım Aksoy (40), akıma kapıldı.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ağır yaralanan Aksoy, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Son Dakika › Güncel › Harran'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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