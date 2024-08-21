Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı.
Meydankapı Mahallesi'nde sulama kanalına giren Suriye uyruklu Aya Elaziz (5), kısa süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevredekilerin desteğiyle sudan çıkarılan çocuk, Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Elaziz'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Harran'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?