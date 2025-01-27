Harran'da Telefon Dolandırıcılığına Operasyon

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde telefon dolandırıcılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
İlçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Adreslerde 4 cep telefonu, 6 sim kart ele geçirildi, 5 cep telefonunun ise yakılmak üzere sobaya atıldığı tespit edildi.
Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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